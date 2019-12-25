Силуанов рассказал об уходе "тучных времен" в экономике России

Министр финансов Антон Силуанов заявил об этом и многом другом в интервью Наиле Аскер-заде для "России-1".

Министр финансов РФ Антон Силуанов провозгласил "новые времена" в отечественной экономике, при этом он считает, что российские власти к этому готовы. Как заявил глава Минфина журналистке Наиле Аскер-заде, распространение коронавируса влияет не только на нефтяную отрасль.

Силуанов отметил, что "тучные времена" в экономике прошли. Властям приходится более эффективно распоряжаться теми ресурсами, которые есть в государстве, добавил он.

Ранее мы сообщали о том, что Минфин РФ начал продавать иностранную валюту из Фонда национального благосостояния. Это необходимо для финансирования сделки по приобретению у ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка.

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