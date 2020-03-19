Минфин начал продавать валюту из ФНБ

Это необходимо для финансирования сделки по приобретению у Центробанка контрольного пакета акций ПАО Сбербанк.

Минфин РФ начал продавать иностранную валюту из Фонда национального благосостояния. Это необходимо для финансирования сделки по приобретению у ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка. Об этом говорится в официальном сообщении профильного ведомства.

Чиновникам пришлось 16 марта перечислить в ФНБ валюту за 2019 год по бюджетному правилу России. Покупка валюты произведена на дополнительные доходы, которые поступают в бюджет государства при высокой стоимости нефти. Сначала средства направляются в Центробанк, а уже оттуда - в ФНБ.

В результате перечисления объем средств ФНБ достиг 12,2 трлн рублей прокомментировали в ведомстве

В Минфине заметили, что объем ФНБ на 1 марта 2020 года составлял почти 8,25 триллиона рублей. Эта сумма эквивалентна 123,145 млрд долларов.

Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке.