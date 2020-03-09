Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке

В Минфинане РФ анонсировали возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ). Причиной тому стали изменения на рынке. Данное решение объяснили необходимостью стабилизировать рыночную обстановку и не допустить избыточного давления на долговой рынок.
Сокращение заимствований ниже плановых показателей планируют компенсировать через другие источники, например, из средств Федерального казначейства. По состоянию на 1 марта 2020 года его объем составляет 4,2 триллиона рублей.
Напомни, что 9 марта курс рубля по отношению к доллару и евро рухнул почти на 10%.
Видео: YouTube / Наука 2.0
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