Силуанов рассказал, когда начнет действовать налог с процентов по вкладам

Слова главы Минфина приводит ТАСС.

Министр финансов РФ Антон Силуанов объяснил, когда начнет действовать налог с процентов по вкладам. Как отметил министр, его действие начнется с 2021 года. При этом взимать его начнут только с 2022 года по итогам 2021-го. Проценты по вкладам в иностранной валюте будут считать в ежедневно согласно курсу ЦБ РФ.

Изменения сумм вклада, вызванные курсовыми колебаниями, не будут облагаться изменениями.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативой ввести налог на доходы физических лиц по вкладам и ценным бумагам со ставкой в 13%. Это затронет тех граждан, общий объем активов которых превышает 1 млн рублей. Президент уточнил, что данное предложение затронет около 1% вкладчиков.

Видео: Правительство России / YouTube