Силуанов раскритиковал регионы РФ за игнорирование мер поддержки

Глава Минфина рассказало проблемах с антикризисными мерами.

Глава российского министерства по финансам Антон Силуанов раскритиковал субъекты РФ за игнорирование антикризисных мер поддержки, одобренных правительством. Такое заявление чиновник сделал перед коллегами на заседании Совета законодателей, посвященному дню отечественного парламентаризма.

Время уже прошло, четыре месяца уже прошло, а не все субъекты РФ начали реализацию этих инициатив…."Касса сейчас – 22 млрд рублей. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

В качестве примера глава профильного ведомства привёл российские инфраструктурные кредиты, по которым в 2022 году запланировано предоставление заемщикам порядка 250 млрд рублей. При этом схожие проблемы наблюдаются и в вопросе реструктуризации задолженностей по бюджетным кредитам и другим направлениям.

Кудрин: все дополнительные нефтегазовые доходы бюджета будут потрачены.

Фото и видео: YouTube / Совет Федерации

