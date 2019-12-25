Кудрин: все дополнительные нефтегазовые доходы бюджета будут потрачены

Глава СП РФ рассказал о необходимом минимуме для поддержки экономики.

Глава российской счетной палаты Алексей Кудрин рассказал о том, что все дополнительные нефтегазовые доходы из федерального бюджета будут потрачены. Соответствующей информацией чиновник поделился с коллегами на заседании президиума Совета законодателей. Он уточнил, что речь ведется о 6,3 трлн рублях при базовом прогнозе. деньги уйдут на поддержку экономики. Эксперт подчеркнул, что по данному вопросу правительство выработало стратегическое решение, отказавшись от бюджетного правила.

Это означает, что все нефтегазовые доходы, которые будут получены и которые раньше бы пошли в ФНБ, будут потрачены. Скажу сколько это. Алексей Кудрин, глава СП РФ

Эксперт подчеркнул, что на погашение государственного долга России пойдут средства, находящиеся в Фонде национального благосостояния из-за ограничениями по заимствованиям. Кудрин считает, что 6 трлн рублей на экономику - минимальный уровень, необходимый властям для реализации ответных мер на внешние вызовы западного санкционного давления.

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Фото и видео: YouTube / Совет Федерации

