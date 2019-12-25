Антон Силуанов рассказал об изменениях в Налоговом кодексе с 2023 года.

Министерство по финансам России поддержало отмену нормы из Налогового кодекса о консолидированной группе налогоплательщиков, начиная с 2023 года. Соответствующее заявление на заседании президиума законодателей сделал глава профильного ведомства Антон Силуанов. Вячеслав Володин подчеркнул, что Государственная дума солидарна с этой позицией и подходами.

Мы считаем, что эту норму продлевать нельзя. Мы не будем поддерживать такие предложения бизнеса. На этот счет высказывался и предатель правительства РФ. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Володин призвал "поаплодировать Антону Германовичу" за его позицию. Он напомнил, что Астраханская область лишилась многого из-за того, что нефтяные, газовые компании перестали уплачивать налоги в регион в целях перераспределения средств.

Минфин: доверие к российской банковской системе вернулось.

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