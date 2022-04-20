Минфин: доверие к российской банковской системе вернулось

Антон Силуанов рассказал, что вкладчики снова стали нести средства в банки.

Антон Силуанов заявил, что доверие к российской банковской системе вернулось. Такие сведения на правительственном заседании по повышению устойчивости экономической системы РФ предоставил министр по финансам. Он уточнил, что отечественные кредитные организации вернули себе порядка 90% снятых ранее вкладов.

Мы видим, что вернулось доверие к банковской системе, стабилизировалась ресурсная база. Почти 90% вкладов вернулось в банки - из ушедших в конце февраля. Это порядка 2,4 трлн рублей. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Чиновник подчеркнул, что благодаря проводимым антикризисным мерам по стабилизации ситуации на финансовых рынках курс рубля вернулся к уровню, который фиксировался до введения масштабных западных санкций. За счет укрепления платежного баланса также смягчаются ограничения по капитальным операциям.

Силуанов: темпы инфляции в РФ снижаются благодаря стабилизации на финансовых рынках.

Фото и видео: Правительство России