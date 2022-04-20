Глава Минфина рассказал о том, что снижены ставки по облигациям федерального займа.

Силуанов: темпы инфляции в РФ снижаются благодаря стабилизации на финансовых рынках. Соответствующее заявление сделал министр по финансам России на правительственном заседании специальной комиссии по повышению устойчивости экономической системы в условиях санкционного давления Запада. Эксперт подчеркнул, что стабилизация в финансовой системе положительно сказывается на процентных ставок.

Замедляется инфляция, темпы инфляции постепенно снижаются благодаря стабилизации на финансовых рынках. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Министр уточнил перед коллегами, что долгосрочные ставки по облигациям федерального займа упали до 10,5%. В Минфине России ожидают дальнейшего снижения показателей в соответствии с инфляцией. Силуанов напомнил о том, что Банк России принял решение снизить процентные ставки, что сказалось на доступности кредитов для предпринимателей.

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Фото и видео: Правительство России