Силуанов прогнозирует рост российской экономики в 2023 году на 2,8%

Глава Минфина РФ оценил работу правительства.

Рост отечественной экономической системы 2023 году составит 2,8% после падения в 2022 году примерно на два процента. Соответствующее заявление российский министр по финансам Антон Силуанов сделал в ходе выступления на просветительском марафоне всероссийского общества "Знание" на выставке-форуме "Россия" в Москве. Чиновник пояснил участникам мероприятия, что для властей достичь подобного результата было непросто, так как чиновникам приходилось концентрировать ресурсы одновременно и на развитии ключевых отраслей производства, и на поддержке населения.

В этом году мы будем иметь рост экономики почти под 3% - 2,8%. Мы полностью компенсировали то сокращение темпов роста, которое произошло в прошлом году, - на около 2% темпы роста сократились. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Эксперт добавил, что вся работа правительства и финансового блока направлена на улучшение качества жизни населения.

Силуанов заявил о постепенном "сдувании" доминировавших раньше старых экономик.

Фото и видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"