Силуанов призвал меньше обращать внимания на курс доллара

Российский министр по финансам Антон Силуанов считает, что не следить за курсом американского доллара нельзя, но стоит меньше обращать на него. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на просветительском марафоне всероссийского общества "Знание" на выставке-форуме "Россия" в Москве. Эксперт призвал, что курс доллара США все еще имеет определенное влияние на жизнь внутри РФ, однако кабинет министров поставил перед собой задачу по минимизации этого влияния, а также сделать колебания курса предсказуемыми для предпринимателей, местного населения. Он добавил, что все те параметры, которые вличют на бизнес, всегда сказывается на уровне цен на товары, зарплату.
Наша задача сейчас в том, чтобы меньше обращать внимания. Не обращать внимание нельзя, мы все реалисты. У нас значительные объемы товаров, продукции, услуг получаем в валюте - импорт товаров. Я считаю, что нам надо стремиться...
Антон Силуанов, глава Минфина РФ
Силуанов прогнозирует рост российской экономики в 2023 году на 2,8%.
Фото и видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"
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