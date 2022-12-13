Силуанов: правительство РФ исполнит все социальные обязательства бюджета в безусловном порядке

Все социальные обязательства российского бюджета будут исполнены в первую очередь и в безусловном порядке. Такое заявление сделал министерства по финансам Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия-24".
В ответ на вопрос журналиста о рисках неисполнения соцобязательств в срок до конца 2023 года, министр подчеркнул, что дефицит бюджета не будет сдвигаться с плановых значений, а значит негативный сценарий можно не рассматривать. Кроме того, он добавил, что у страны достаточно ресурсов для исполнения инициатив.
Социальные обязательства исполняются в первую очередь, в безусловном порядке, и никаких оснований говорить о том, что какие-то запланированные расходы не будут исполнены, у нас нет. Ресурсов достаточно, мы в рамках плановых показателей бюджетов исполним все наши назначения.
Антон Силуанов, глава Минфина РФ
Напомним, что дефицит бюджета по итогам текущего года планируется в размере 2% ВВП.
Ранее Силуанов назвал приоритет расходов бюджета в 2023 году.
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