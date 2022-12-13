Силуанов назвал приоритет расходов бюджета в 2023 году

Глава Минфина рассказала о статьях, на которые государство выделит средства.

Глава российского министерства по финансам Антон Силуанов назвал приоритет расходов государственного бюджета в 2023 году. В эфире телеканала "Россия-24" чиновник объяснил, что бюджетные денежные средства пойдут на поддержку социальных инициатив, силового блока, технологическую независимость, помощь бизнес-индустрии и новым регионам. Эксперт напомнил о важности для страны формирования национальной ресурсной базы и локализации производств.

Мы большие ресурсы направляем в те секторы экономики, которые требуют поддержки, и, я бы сказал, реновации, поскольку это такие сектора как электроника, авиастроение, машиностроение. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Эксперт пояснил прессе, что большие траты от правительства пойдут на инфраструктуру страны. В частности, расходы на эти задачи не сворачиваются, а наоборот, по определенным статьям даже расширяются. Речь идет о дорожном строительстве, программе по модернизации и обновлении жилищно-коммунального хозяйства. За следующие два года на эти нужды будет выделено порядка 150 миллиардов рублей.

Силуанов прокомментировал включение России в "черный список" по налогам.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

