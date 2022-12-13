Силуанов прокомментировал включение России в "черный список" по налогам

Глава Минфина РФ рассказал о том, что на экономику страны это постановление не повлияет.

Глава российского министерства по финансам Антон Силуанов прокомментировал включение России в "черный список" по налоговым юрисдикциям, которое ранее одобрили представители Совета Европы. В эфире телеканала "Россия-24" специалист объяснил, что в первую очередь речь идет о политическом решении недружественных Москве стран. Это постановление никак не скажется на экономической системе РФ, государственном бюджете и не повлечет за собой других последствий.

Каких-либо пояснений от нас не спрашивали, поэтому это очередной недружественный акт. Так к этому, собственно, и надо относиться. Какие последствия? Да нет, никаких последствий для бюджета, для экономики это не повлечет. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Напомним, что Совет ЕС сообщил о том , что Евросоюз решил включить Россию в "черный список" как юрисдикцию, не сотрудничающую по налоговым вопросам. Ранее такую рекомендацию вынесла специальная группа, которая изучила российское законодательство, одобренное в 2022 году.

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