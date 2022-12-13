Силуанов объяснил январский дефицит бюджета

Глава российского министерства по финансам Антон Силуанов объяснил январский дефицит государственного бюджета. В эфире телеканала "Россия-24" специалист отметил, что показателе сказались ускоренное возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) и расходование средств.
Введена новация, когда мы в качестве антикризисной меры начали ускоренно возмещать НДС. И в январе текущего года как раз ускоренное возмещение НДС в упрощенном порядке было проведено за IV квартал прошлого года.
Антон Силуанов,глава Минфина РФ
Эксперт подчеркнул, что авансовые платежи по налогу на прибыль, которые были зачислены в конце 2022 года, а чиновникам пришлось вернуть их, поскольку они не были востребованы.
Силуанов: крупный бизнес мог бы взносом поддержать социальные и инфраструктурные расходы.
Фото и видео: Одноклассники / Вести Live
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