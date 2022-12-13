Силуанов: крупный бизнес мог бы взносом поддержать социальные и инфраструктурные расходы

Глава Минфина РФ рассказал о ситуации с госпрограммами.

Глава российского министерства по финансам Антон Силуанов рассказал о том, что крупный бизнес мог бы взносом поддержать социальные и инфраструктурные расходы в вопросе финансирования государственных программ. Соответствующей информацией с журналистами телеканала "Россия-24" поделился глава российского министерства по финансам. Эксперт пояснил, что речь идет примерно о 300 миллиардах рублей. Специалист пояснил, что говорит о приросте или конъюктурных доходах предприятий, частью которых бизнес готов делиться с государством. Поправки будут внесены в федеральное законодательство в сфере налогов.

И, скорее всего, это участие будет в виде сборов с бизнеса, с той части прироста финансового результата за последние годы, пока рассматриваются 22-й и 21-й год по сравнению с 19-м и 20-м. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Напомним, что ранее первый вице-премьер страны Андрей Белоусов заявлял, что российское правительство обсуждает с крупным бизнесом добровольный однократный взнос в государственный бюджет. В среду заместитель главы Минфина Алексей Сазанов заявил прессе, что изменение или повышение действующих налогов не рассматривается.

Силуанов заявил, что дефицит бюджета по итогам 2023 года составит 2% ВВП.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live