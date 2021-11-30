Силуанов не считает актуальным снижение цели по инфляции

В Минфине дали совет по достижению инфляционных показателей.

Глава российского министерства по финансам Антон Силуанов уверен, что для государства сейчас приоритетной задачей является опустить инфляцию до целевого показателя в 4%. После достижения этой планки стоит задуматься и о дальнейшем снижении. Такую позицию чиновник высказал во время пленарного заседания на инвестиционном форуме "Россия зовет!".

До последнего повышения инфляции раздумывали о том, чтобы этот таргет несколько понижать. Сейчас, мне кажется, задача-минимум - добиться прежних ориентиров и потом уже перейти к следующему этапу. Антон Силуанов, глава Минфина России

Руководитель Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что в настоящее время регулятор проводит обзор национальной денежно-кредитной политики. Она напомнила участникам мероприятия о том, что на протяжении нескольких лет страна перешла к инфляционному таргетированию. Против изменения цели по инфляции высказался и министра экономического развития Максим Решетников. Он призвал коллег определиться и инфляционными процессами на глобальном уровне.

Силуанов заявил, что денежно-кредитная политика должна быть более-менее мягкой.

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