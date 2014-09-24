Силуанов заявил, что денежно-кредитная политика должна быть более-менее мягкой

Он сказал, что бюджет должен быть сбалансирован.

Глава Минфина Антон Силуанов на форуме ВТБ "Россия зовет" заявил, что ведомство видит свою задачу в том, чтобы обеспечивать сбалансированность бюджета, а также поддерживать жесткую бюджетную политику. Однако, по его словам, денежно-кредитная политика, проводимая Центробанком, должна быть более-менее мягкой для того, чтобы экономика развивалась на фоне дешевых кредитов.

Силуанов подчеркнул, что это наиболее оптимальный вариант для России. По словам министра, Россия не может всегда находиться в антикризисном состоянии.

Задача бюджетной политики заключается в том, чтобы вовремя уйти – раз, и не допустить инфляционного стимула – два. Антон Силуанов, глава Минфина

По словам Силуанова, слишком длительная поддержка экономики из бюджета может привести к всплеску инфляции. Это в свою очередь ударит по бизнесу, а также по россиянам и бюджету.

Фото: kremlin.ru