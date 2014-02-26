Набиуллина заявила, что ЦБ и кабмин стали "чаще сверять часы"

В Банке России рассказали о том, кто принимает решения по денежно-кредитной политике.

Центральный банк России и правительство стали чаще "сверять часы", но все решения по ДКП денежно-кредитной политике) страны все еще принимаются регулятором самостоятельно. Об этом журналистам на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров сделала глава государственного регулятора Эльвира Набиуллина. Она добавила, что взаимодействие с кабинетом министров по макроэкономической политике стало более плотным.

В условиях высокой неопределенности, когда быстро меняется ситуация, мы чаще сверяем часы по тому, как каждый из нас оценивает эту ситуацию, как мы видим вызовы будущего. Но все решения по денежно-кредитной политике как принимались, так и принимаются Банком РФ. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Чиновница пояснила, что независимость Банка России является важнейшим фактором, который определяет макроэкономическую стабильность в стране и, в конечном счете, устойчивый долгосрочный рост и благосостояние населения.

ЦБ не видит предпосылок к переходу к покупкам юаней Минфином по бюджетному правилу.

Фото и видео: YouTube / Банк России