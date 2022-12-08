ЦБ не видит предпосылок к переходу к покупкам юаней Минфином по бюджетному правилу

Эльвира Набиуллина рассказала о расчетах в нацвалюте КНР.

Государственный регулятор не видит предпосылок для перехода российского министерства финансов к покупкам или продажам китайских юаней в рамках бюджетного правила. Такое заверение в ходе выступления на пресс-конференции с журналистами по итогам заседания совета директоров Центробанка РФ сделала Эльвира Набиуллина.

Мы по году в целом не видим того, что Минфин перейдет к покупке юаней. В отдельные месяцы операции могут зависеть от поступающей выручки, от цен, но по году в целом мы такое не закладываем. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Набиуллина прогнозирует локальный максимум годовой инфляции в конце 2023.

Фото и видео: YouTube / Банк России