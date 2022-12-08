Набиуллина прогнозирует локальный максимум годовой инфляции в конце 2023

Глава ЦБ ответила на вопрос о росте инфляционных показателей.

Банк России ожидает, что локальный максимум инфляции, то есть превышение цели в 4%, может прийтись на конец 2023 года или на первую половину 2024 года. Об этом сжурналистам на пресс-конференции по завершению заседания совета директоров Центробанка сделала глава государственного регулятора Эльвира Набиуллина.

Локальный максимум годовой инфляции - мы ожидаем, что это будет где-то в конце этого года - в первой половине следующего года. Точно точную дату назвать невозможно. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

ЦБ видит некоторые проблемы с расчетами в рупиях.

Фото и видео: YouTube / Банк России