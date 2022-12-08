  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:34
73
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Набиуллина прогнозирует локальный максимум годовой инфляции в конце 2023

0 0

Глава ЦБ ответила на вопрос о росте инфляционных показателей.

 Банк России ожидает, что локальный максимум инфляции, то есть превышение цели в 4%, может прийтись на конец 2023 года или на первую половину 2024 года. Об этом сжурналистам на пресс-конференции по завершению заседания совета директоров Центробанка сделала глава государственного регулятора Эльвира Набиуллина.

Локальный максимум годовой инфляции - мы ожидаем, что это будет где-то в конце этого года - в первой половине следующего года. Точно точную дату назвать невозможно.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

ЦБ видит некоторые проблемы с расчетами в рупиях.

Фото и видео: YouTube / Банк России

Теги: инфляция, центробанк, эльвира набиуллина
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии