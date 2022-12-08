ЦБ видит некоторые проблемы с расчетами в рупиях

Эльвира Набиуллина рассказала о нацвалютах.

Центробанк России видит некоторые проблемы с финансовыми расчетами в индийских рупиях. Однако такие процессы нельзя назвать масштабными. Соответствующее заявление в ходе выступления на пресс-конференции с журналистами сделала Эльвира Набиуллина. Чиновница оценила обстановку по завершению заседания совета директоров государственного регулятора.

Что касается проблемы расчетов в рупиях, да есть некоторые проблемы. Но нельзя сказать, что проблема масштабная и что она растет, она существует, но мы сейчас не видим признаков ее дальнейшего нарастания. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

ЦБ не ожидает годовую дефляцию в России в 2023 году.

Фото и видео: YouTube / Банк России