Силуанов назвал главные задачи российской экономики

Он подчеркнул, что экономическая политика России должна подстроиться под глобальные изменения.

В статье министра финансов Антона Силуанова говорится, экономическая политика России должна адаптироваться к последствиям пандемии коронавируса, а также выйти на устойчивый рост. Статья "Повышение потенциала российской экономики в условиях глобальных посткризисных изменений" была опубликована в журнале "Финансы" и на сайте Минфина.

Российская экономическая политика должна соответствующим образом подстроиться к глобальным изменениям — адаптироваться к последствиям пандемии и выйти на долгосрочный устойчивый рост, обеспечивающий последовательное повышение качества жизни населения, - говорится в статье.

Отмечается, что основными приоритетами российской экономической политики являются обеспечение населения качественной медпомощью, восстановление и рост реальных доходов граждан, а также выравнивание возможностей в получении образования и так далее.

Силуанов подчеркнул, что пандемия оказалась серьезным испытанием для экономических систем, а также катализатором для изменений.

"Вместе с тем стоит подчеркнуть, что по мере восстановления экономики важно своевременно переходить к постепенному завершению направленной на циклическое восстановление антикризисной поддержки, чтобы не допустить дисбаланса экономики (в частности, в виде повышенных уровней инфляции и инфляционных ожиданий)", — говорится в статье.

Ранее мы писали, что правительство направит около 30 млрд рублей на ремонт двух тысяч километров дорог почти во всех российских регионах.

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