Кабмин выделит около 30 млрд руб. на ремонт дорог почти во всех регионах

На средства будут отремонтированы дороги регионального и муниципального значения.

Российское правительство по поручению президента Владимира Путина дополнительно направит порядка 30 млрд рублей на ремонт двух тысяч километров дорог почти во всех регионах РФ. Такое заявление сделал глава кабинета министров на очередном заседании.

Правительство выделит 30 млрд рублей на ремонт автомобильных дорог в 84 регионах страны. Прошу максимально быстро довести средства до субъектов РФ, чтобы там могли приступить к работам уже в ближайшее месяцы, как поручил глава государства. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник пояснил, что для России состояние дорожного полотна имеет важное значение, так как сеть влияет на развитие в любой отрасли экономики. За счет дополнительных денежных средств местные власти приведут в порядок дороги регионального, муниципального значения. При этом все трассы должны соответствовать современным стандартам, быть безопасными как для водителей, так и для пешеходов. Первый транш на данную задачу кабмин РФ направил в субъекты РФ в текущем году. На опережающее строительство дорог выделено 100 млрд рублей.

Кабмин разрабатывает проактивный механизм назначения пенсии по старости для россиян.

Фото: Правительство России