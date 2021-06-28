Кабмин разрабатывает проактивный механизм назначения пенсии по старости для россиян

Данные меры помогут старшему поколению получать пенсии без "хождения по инстанциям и заполнения бумаг".

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабинет министров работает над проактивным механизмом назначения пенсии по старости и социальных доплат к ней. Об этом он сказал в ходе совещания с вице-премьерами.

По его словам, данные меры помогут старшему поколению получать доплаты без необходимости хождения по инстанциям и заполнения бумаг.

Правительство в рамках второго этапа стратегии действий в интересах граждан старшего поколения подготовило план мероприятий по ее реализации на ближайшие четыре года. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Также данный механизм даст желающим работать пенсионерам возможность для профессионального переобучения. Для этого организуют мониторинг по соблюдению прав сотрудников предпенсионного и пенсионного возрастов.

Кроме того, продолжится работа над системами долговременного ухода: от пребывания в соцорганизациях, в которых должны быть обеспечены условия квартирного типа, до возможности получить необходимую помощь и услуги на дому.

Ранее мы сообщали, что с 1 июля граждане России смогут получить пенсии, ежемесячные выплаты из средств материнского капитала и другие социальные выплаты только на карту платежной системы "Мир", наличными или на не привязанный к карте банковский счет.

Видео: Правительство РФ

