Профсоюзы просят Путина вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий

Президента просят разобраться с проблемой индексации пенсий работающим пенсионерам.

Президента России Владимира Путина попросили вмещаться в ситуацию с индексацией пенсий работающим пенсионерам. С такой просьбой к главе государства обратился председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков. Письмо ФНПР к презиеднту опубликовано на их сайте.

Федерация обеспокоена, что затягивается создание закона об индексации выплат работающим пенсионерам. По их данным, правительство отклонило ни один вариант документа, но не предложило своих вариантов.

Затянувшаяся пауза сдерживает решение вопроса по изменению материального положения многих тысяч пенсионеров… ФНПР просит Вас вмешаться в сложившуюся ситуации. Из письма Михаила Шмакова, председателя ФНПР

В письме также просят вернуть работающим пенсионерам недоплаченные суммы и восстановить индексацию.

Индексацию пенсий для работающих пенсионеров отменила в 2016 году. С тех пор идет разговор о её возвращении для людей с низкими зарплатами.

Ранее мы сообщали, что средняя страховая пенсия в России составила 16,8 тыс. рублей

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