Как прошел первый день ПМЭФ: репортаж Piter.TV

Импортозамещение, развитие регионов, национальные особенности стали главными вопросами в обсуждении бизнесменов и глав государств.

Суверенитет на марше: стартовал Петербургский международный экономический форум. В этом году мероприятие посвящено суверенному развитию отечественного бизнеса. Среди основных тенденций: локализация производства, использование венчурных инвестиций и роботизация.

Сегодня в стране минимальный безработицы, меньше 3%, в Петербурге меньше 2%, поэтому сейчас достаточно большое количество технологических операций могут выполнять роботы. И те предприятия, которые представлены от Деловой России, они способны роботизировать производство. Дмитрий Панов, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения "Деловой России"

Импортозамещение проникает в различные отрасли, в том числе и в сферу здравоохранения. Пример такого развития –отечественный проект инновационных средств реабилитации слабослышащих людей.

Ранее мы полностью зависели от импорта, сейчас ситуация изменилась ввиду всяческих санкций и удорожания комплектующих и аппаратов, а именно – сами чипы, импланты, которые поставлялись из за рубежа. Соответственно у нас есть возможность полностью разработать отечественный кохлеарный имплант. Наталья Соколова, исполнительный директор Фонда поддержки слепоглухих "Соединение"

Своё видение суверенного пути России обсудили представительницы женского сообщества. Например, Мария Захарова рассказала о личном взгляде на роль женщин в обществе.

Перед нами, перед женщинами, стоит задача сохранения человеческого рода не в плане размножения, альтернативные пути, как можно размножаться, уже придумали. А в палне нас как цивилизации, ведь идет колоссальная подмена понятий. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Экономический форум продлится в Петербурге до 17 июня, его гостями станут свыше 10 000 предпринимателей.

Фото, видео: Piter.TV