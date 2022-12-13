Экономист рассказал, почему российская экономика показала рост

Цены на энергоресурсы в этом году были высокими, и страна смогла продавать нефть, газ и прочие традиционные товары российского экспорта по высоким ценам.

Экономист Вадим Капусткин рассказал с чем связан рост российской экономики. Об этом 31 января пишет "Петербургский дневник".

По словам эксперта, цены на энергоресурсы в этом году были высокими, и страна смогла продавать нефть, газ и прочие традиционные товары российского экспорта по высоким ценам, что позволило получить достаточно большие доходы. Также промышленное производство, работающее в других сферах, также смогло подтолкнуть российскую экономику к росту.

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Фото: Piter.tv



