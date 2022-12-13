В Ленинградском зоопарке умерла семейная пара сурков-предсказателей

Причиной смерти Ижорика и Августины стал инсульт, вызванный старостью.

В Ленинградском зоопарке поделились печальной новостью: умерли сурки-предсказатели Ижорик и Августина. Как рассказали "Петербургскому дневнику" в пресс-службе учреждения, самец и самка прожили долгую по их меркам жизнь.

Животные скончались друг за другом летом и осенью 2022 года. Причиной их смерти стал инсульт, вызванный старостью.

Напомним, что сурки были обитателями Ленинградского зоопарка с 2017 года. Семейная пара прекрасно ладила друг с другом, у них появилось трое сурчат, которые впоследствии разъехались в зоопарки по другим городам.

Ранее мы сообщили о том, что харзы в Ленинградском зоопарке перепутали зиму с весной из-за потепления.

Видео: Telegram / Ленинградский зоопарк