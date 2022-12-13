Хазры в Ленинградском зоопарке перепутали зиму с весной из-за потепления

Зверьки увлечённо прыгали с ветки на ветку и даже не обратили внимание на приготовленный для них подарок.

Аномально тёплая погода в январе стала сюрпризом не только для петербуржцев, но и для животных, обирающих в Ленинградском зоопарке. Многие четвероногие и вовсе перепутали сезоны. В их числе оказались харзы Катрина и Сильвер: парочка увеличено прыгает с ветки на ветку, как будто уже наступил март. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка в соцсетях.

Накануне сотрудники решили подарить зверька новую игрушку в большой коробке. Хазры должны были распаковать её самостоятельно, однако слишком увлеклись весенними играми – догонялками и заигрыванием с персоналом зоопарка.

Отметим, что другое название хазры – уссурийская куница. Животное является самым крупным представителем своего вида.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленинградском зоопарке родился детёныш дикобразов.

Видео: Ленинградский зоопарк