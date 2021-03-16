Силуанов: на региональные аэропорты в 2024 году направят 27,4 млрд рублей

Глава Минфина РФ рассказал о выделении денежных средств на дорожную инфраструктуру.

Глава российского министерства по финансам Антон Силуанов сообщил, что на региональные аэропорты в 2024 году власти из федерального бюджета направят 27,4 миллиардов рублей. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на оперативном заседании кабинета министров. Эксперт объяснил коллегам, что в Махачкале, Петропавловске-Камчатске, Новосибирске и Грозном будут реконструированы и отремонтированы 32 взлетные полосы, а также 20 вспомогательных объектов.

Будут направлены дополнительные объемы на развитие региональных аэропортов. В 2024 году сумма составит 27,4 млрд рублей. Будут реконструированы и отремонтированы 32 взлетные полосы, 20 объектов... Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Дополнительно бюджетные ассигнования предусмотрены на задачи по обеспечению дорожной деятельности. К наиболее крупным дорожным объектам в этом перечне можно отнести такие новые проекты, как "Джубга - Сочи", новые участки автомобильных дорог "Казань - Екатеринбург", трасса М-12, автомобильная дорога "Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк" и ряд других объектов.Также властями предусмотрено обновление инфраструктуры, наземного электрического транспорта и закупка электрического транспорта в 10 российских городах.

Средства на развитие беспилотных авиационных систем учли в проекте бюджета.

Фото и видео: Правительство России