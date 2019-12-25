Силуанов: кабмин принял меры по привлечению капитала

Глава Минфина рассказал о том, какие меры правительство принимает для поддержки граждан и бизнеса.

Глава российского министерства по финансам Антон Силуанов заявил, что кабмин принял меры по привлечению капитала в страну. Такое заявление чиновник сделал на правительственном заседании при участии президента Владимира Путина. Он напомнил коллегам о том, что профильные ведомства на два года отложили выплату для физических лиц налога на доходы по процентным вкладам, а также запустили масштабную программу по амнистии капитала.

Установили обязательную продажу валютной экспортной выручки, повысили рублевые процентные ставки, освободили от НДС покупку золота… Антон Силуанов, глава Минфина

Эксперт напомнил на заседании о том, что для контроля за оттоком капитала из страны в настоящее время кабмином установлен специальный порядок обслуживания внешних долгов, включая государственные. Силуанов добавил, что власти планирую гасить внешние международные обязательства в рублях. Конвертация выплат будет производиться за счет разморозки золотовалютных резервов.

Силуанов: Западом развернута финансово-экономическая война против России.

Фото и видео: Правительство России