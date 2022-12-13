Силуанов: доходность по инструментам программы долгосрочных сбережений граждан будет выше

В Минфине рассказали о о том, как будет реализовываться новый законопроект.

Доходность по инструментам государственной программы долгосрочных сбережений россиян будет на среднесрочном горизонте выше, чем по депозитам в банковских организациях. Соответствующее заявление в рамках выступления на оперативном заседании правительства страны делал глава министерства по финансам Антон Силуанов. Чиновник раскрыл подробности использования гражданами нового инструмента. Эксперт добавил, что эти сформированные средства будут наследоваться в полном объеме за вычетом выплаченных денег.

Позволит гражданам, не имеющим специальных знаний в области инвестиций, сформировать долгосрочные сбережения с последующим их инвестированием. Это инструменты надежные и инвестирование будет находится под соответствующим контролем. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Антон Силуанов подчеркнул, что властями предполагается, что участие в программе будет на добровольной основе, а долгосрочное сбережение формируется гражданином самостоятельно за счет собственных взносов. При этом внесенные средства граждан будут застрахованы государством на сумму в 2,8 миллиона рублей. Эта сумма в два раза превышает страховое покрытие по депозитам в банках.

Глава Минфина Силуанов: рост цен на российские энергоносители приведет к укреплению рубля.

Фото и видео: Правительство России