Он подчеркнул ,что цена рубля зависит от торгового баланса.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов объяснил причину роста доллара и евро. Его слова приводит Telegram-канал SHOT.

По словам Силуанова, никогда не стоит играть в валютные игры. Он подчеркнул ,что цена рубля зависит от торгового баланса. Также глава Минфина отметил, что сейчас цены на российские энергоносители увеличиваются, и это приведет к большому притоку валюты, а также повлияет на укрепление рубля.

Ранее Силуанов заявил, что доступное жилье для работников промышленности должны предоставлять компании

Видео: Telegram / SHOT