Глава Минфина рассказал о помощи государства льготникам.

Получение работниками российской обрабатывающей промышленности доступного жилья должно обеспечиваться самими компаниями и властями субъектов страны. Соответствующее мнение в рамках заседания Государственного совета по развитию отрасли заявил глава министерства по финансам Антон Силуанов. Эксперт поррасуждал при главе государства о том, как власти могут помочь саотрудникам этих компаний.

Это предприятие или регион могут просубсидировать соответствующий процент по ипотечному кредиту.Если работники хотят льготные возможности по привлечению ипотечных кредитов, надо подумать, наверное, о рождении детей и получать льготную ипотеку под 6%. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Эксперт пояснил коллегам, что на федеральном уровне поддержка оказывается крупным регионам и тем категориям россиян, которым она требуется. В первую очередь речь идет о семьях, в которых воспитываются дети.

Объем поддержки промышленности в 2023-2024 годах составит 700 млрд рублей в год.

Фото и видео: Правительство России