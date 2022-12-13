Объем поддержки промышленности в 2023-2024 годах составит 700 млрд рублей в год

Антон Силуанов рассказал о росте помощи государства в экономической отрасли.

Финансовая поддержка российской промышленности в 2023 и 2024 годах составит от государства более 700 млрд рублей ежегодно. Соответствующими статистическими данными с членами Государственного совета по развитию промышленности поделился министр по финансам Антон Силуанов. Чиновник выступил с докладом на заседании президиума. Эксперт уточнил, что в следующем году помощь со стороны властей будет расширена. В 2018 году база средств насчитывала только 380 миллиардов рублей, а в 2023 году этот показатель дополнительно увеличился на 120 миллиардов, в 2024 - увеличится еще более чем на 150 млрд.

Сразу хочу сказать, что в этой трехлетке бюджетной мы существенно нарастили поддержку промышленности. Хочу сказать, что в этом году и следующем объем общий поддержки промышленности - более 700 млрд рублей в год. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Антон Силуанов уточнил, что страна имеет большой ресурс для поддержки промышленности, поэтому Минфин призывает коллег "маневрировать". Российский президент Владимир Путин попросил Антона Силуанова прокомментировать сделанные в ходе заседания предложения членами мероприятия. В частности, речь шла о возможности предоставления региональных гарантий без включения их в госдолг.

Силуанов заявил о снижении интереса россиян к финансовым вложениям.

Фото и видео: Правительство России