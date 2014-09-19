Силуанов: денег всегда не хватает

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что, согласно известному выражению, "денег всегда не хватает". Об этом он заявил в ходе Московского финансового форума.
Отвечая на вопрос, хватит ли бюджету средств на цели от руководства страны, Силуанов подчеркнул, что денег хватит на все запланированные расходы. Он также подчеркнул, что к деньгам всегда нужны голова и руки.
Если есть хорошие голова и руки, тогда денег меньше можно тратить.
Антон Силуанов, глава Минфина РФ
Ранее Силуанов заявил, что никакого секвестра бюджета нет.
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