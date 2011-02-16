Никакого секвестра бюджета нет, заявил Силуанов

В Минфине рассказали проекте федерального бюджета.

Никакого секвестра российского федерального бюджета нет. Соответствующее заявление в ходе выступления на пленарной сессии Московского финансового форума сделал зминистр по финансам страны Антон Силуанов. Чиновник ответил на реплику главы профильного бюджетного комитета Государственной Думы Андрея Макарова о том, что бюджет РФ секвестрируют. Чиновник добавил, что бюджет движется вперед, увеличивается. Он охарактеризовал бюджет как нормальный и здоровый.

Поэтому никакого урезания в бюджете нет. А то, что вы называете секвестром или другим иностранным словом, так это, может, те расходы, которые мы перенаправляем каждый год на новые задачи приоритетные Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Минфин выразил готовность помочь регионам с решением топливных проблем.

Фото и видео: Правительство России