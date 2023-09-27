Минфин выразил готовность помочь регионам с решением топливных проблем

Антон Силуанов прокомментировал ситуацию с топливом в стране.

Российское министерство по финансам в 2023 году готово предоставить правительству дополнительные ресурсы регионам для решения топливных проблем, но стране важны именно системные решения. Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании кабинета министров сделал глава профильного ведомства Антон Силуанов.

Мы готовы в этом году оперативно отреагировать, предоставив часть дополнительных ресурсов в виде дополнительной помощи регионам, но надо, я согласен, решать системно. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Размер ФНБ на конец 2024 года составит 6,7 триллиона рублей.

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