Размер ФНБ на конец 2024 года составит 6,7 триллиона рублей

В Минфине рассказали о бюджете на следующую трехлетку.

Размер ФНБ (Фонда национального благосостояния) на конец 2024 года составит 6,7 триллиона рублей. Соответствующее заявление в ходе выступления на оперативном заседании кабинета министров сделал министр по финансам Антон Силуанов. В профильном ведомстве уточнили, что федеральный бюджетный нераспределенный ресурс составит 3,7 трлн рублей

Мы учитываем в проекте бюджета пополнение Фонда национального благосостояния. Размер ФНБ на конец 2024 года составит 6,7 трлн рублей, бюджетный нераспределенный ресурс - 3,7 трлн рублей. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Силуанов: на региональные аэропорты в 2024 году направят 27,4 млрд рублей.

Фото и видео: Правительство России