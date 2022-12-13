Силуанов: дефицит бюджета России в 2022 году составил 2,3% ВВП

Глава Минфина рассказал о показателях 2022 года в экономике страны.

Глава российского министерства по финансам Антон Силуанов рассказал коллегам из правительства о том, что дефицит бюджета в стране за 2022 году составил 2,3% ВВП или 3,3 триллиона рублей. Соответствующей информацией чиновник поделился на оперативном заседании кабинета министров. Он также пояснил, что общий объем доходов бюджета РФ достиг почти 28 триллионов рублей. Этот показатель на 2,8 трлн рублей выше, чем прогнозировался экспертами.

Это было достигнуто благодаря более высокой конъюнктуре цен на энергоносители, так и роста ненефтегазовых доходов, в том числе за счет роста налога на добавленную стоимость в результате увеличения спроса. Антон Силуанов, глава Минфина России

Специалист объяснил, что в 2022 году для финансирования расходов властями страны были использованы дополнительные ресурсы, которые позволили привлекать средства финансового рынка и увеличить их объемы. Говоря о средствах, которые были направлены на компенсацию государственным внебюджетным фондам в результате предоставления отсрочки по страховым взносам, Антон Силуанов подчеркнул, что этот дефицит составил 1,8% ВВП. Этот уровень (примерно ниже 2%) Минфин планировал изначально.

Силуанов прокомментировал ситуацию с разблокировкой российских активов.

Фото и видео: Правительство России

