Силуанов прокомментировал ситуацию с разблокировкой российских активов

Глава Минфина РФ оценил западную "дорогу с двусторонним движением"

Глава российского министерства по финансам Антон Силуанов прокомментировал ситуацию с разблокировкой отечественных финансовых активов Западом. В ходе интервью с журналистами телеканала "Россия-24" чиновник отметил, что разрешение на эту операцию для Национального расчётного депозитария (НРД) бельгийской стороной было выдано таким образом, чтобы минимизировать реальные возможности разблокировки замороженных активов.

После того как НРД подал иски в соответствующие суды, суды начали рассматривать эти вопросы, но бельгийская сторона делает это сейчас так, чтобы, условно, минимизировать возможности решения вопроса. Во всяком случае, очень короткий срок - до 7 января. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Напомним, что министерство по финансам Люксембурга (в котором зарегистрирован Clearstream) и Казначейство Бельгии (Euroclear) ранее выдали НРД разрешение до 7 января 2023 года разблокировать часть своих иностранных ценных бумаг в НРД. Антони Силуанов назвал проблему "дорогой с двусторонним движением". Он пояснил, что если страны коллективного Запада будут готовы вести диалог в решении вопроса с замороженными активами, то Москва также в свою очередь найдет способы и механизмы по разблокировке активов стран Запада на собственной территории.

Силуанов: Минфин и ЦБ продолжат обсуждать криптовалюту.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live