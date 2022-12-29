Силуанов: Минфин и ЦБ продолжат обсуждать криптовалюту

Глава российского министерства по финансам Антон Силуанов отметил, что Минфин и Центробанк РФ продолжат обсуждать криптовалюту и отношение государства к ней. Соответствующее чиновник сделал в эфире телеканала "Россия-24". Эксперт пояснил, что оба ведомства придерживаются разных точек зрения, но при этом специалисты рассчитывают найти взаимовыгодное решение.
У нас хорошие отношения со стороны банка. Надеюсь, что и по этой части найдем взаимоприемлемые решения, но, к сожалению, по времени затягивается этот вопрос. В следующем году, в начале, продолжим...
Антон Силуанов, глава Минфина РФ
Чиновник добавил, что криптовалюту будет возможно использовать для трансграничных расчетов со странами, которые хотят иметь с РФ торговые отношения, так как сейчас Россия не производит никаких финансовых расчетов в американских долларах или евро.
Силуанов: Россия была и останется крупнейшим экспортером нефти.
Фото и видео: Одноклассники / Вести Live
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