Силуанов: Минфин и ЦБ продолжат обсуждать криптовалюту

Глава Минфина оценил диалог по возможности использования РФ данных расчетов.

Глава российского министерства по финансам Антон Силуанов отметил, что Минфин и Центробанк РФ продолжат обсуждать криптовалюту и отношение государства к ней. Соответствующее чиновник сделал в эфире телеканала "Россия-24". Эксперт пояснил, что оба ведомства придерживаются разных точек зрения, но при этом специалисты рассчитывают найти взаимовыгодное решение.

У нас хорошие отношения со стороны банка. Надеюсь, что и по этой части найдем взаимоприемлемые решения, но, к сожалению, по времени затягивается этот вопрос. В следующем году, в начале, продолжим... Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Чиновник добавил, что криптовалюту будет возможно использовать для трансграничных расчетов со странами, которые хотят иметь с РФ торговые отношения, так как сейчас Россия не производит никаких финансовых расчетов в американских долларах или евро.

Силуанов: Россия была и останется крупнейшим экспортером нефти.

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