Силуанов: Россия была и останется крупнейшим экспортером нефти

Глава Минфина РФ оценил введение "потолка цен".

Глава российского министерства по финансам Антон Силуанов заявил, что Россия была и останется крупнейшим экспортером нефти в мире. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире телеканала "Россия-24". Он пояснил, что стоимость на ресурс будет определяться на основании рыночных принципов, а не смотреть на введенный странами Запада "потолок цен" или какие-либо другие санкционные ограничения на российские поставки топлива. Эксперт пояснил, что такие мероприятия не могут работать в рамках рыночного ценообразования.

Россия является одним из крупнейших экспортеров нефти. Она им и останется. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Силуанов заявил, что инфляция в РФ по итогам года составит около 12%.

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