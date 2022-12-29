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Силуанов заявил, что инфляция в РФ по итогам года составит около 12%

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Глава Минфина оценил ситуацию в экономике.

Глава российского министерства по финансам Антон Силуанов заявил, что инфляция в стране по итогам текущего года составит около 12%. Соответствующей информацией чиновник поделился с журналистами телеканала "Россия-24".  По мнению специалиста, правительству удалось удержать финансовую и макроэкономическую стабильность в РФ.

Думаю, что мы неплохо поработали. Мы справились с инфляцией. И по этому году инфляция будет около 12%. Хотя ожидания были, конечно, изначально гораздо выше.

Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Силуанов заявил, что падение ВВП РФ по итогам года составит порядка 2,7%.

Фото и видео: Одноклассники /Вести Live

Теги: антон силуанов, инфляция, минфин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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