Силуанов заявил, что инфляция в РФ по итогам года составит около 12%

Глава Минфина оценил ситуацию в экономике.

Глава российского министерства по финансам Антон Силуанов заявил, что инфляция в стране по итогам текущего года составит около 12%. Соответствующей информацией чиновник поделился с журналистами телеканала "Россия-24". По мнению специалиста, правительству удалось удержать финансовую и макроэкономическую стабильность в РФ.

Думаю, что мы неплохо поработали. Мы справились с инфляцией. И по этому году инфляция будет около 12%. Хотя ожидания были, конечно, изначально гораздо выше. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Силуанов заявил, что падение ВВП РФ по итогам года составит порядка 2,7%.

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