Глава Минфина рассказал о ситуации в экономике.

Глава российского министерства по финансам Антон Силуанов заявил, что падение ВВП РФ по итогам года составит порядка 2,7%. Соответствующей информацией чиновник поделился с журналистами телеканала "Россия-24". Эксперт пояснил, что в 2023 году падение экономических показателей может продолжиться. Эксперт пояснил, что власти страны сделают все необходимое для того, чтобы выйти на положительные тренды.

Последние данные говорят, что ВВП снизится порядка до 2,7% за текущий год, еще возможно продолжится снижение по нашим прогнозам в следующем году. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Напомним, что 28 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин заявил на заседании правительства о том, что негативные прогнозы западных аналитиков об экономической ситуации в России не сбылись, а ВВП за последние 11 месяцев текущего года упал на 2 процента по сравнению к аналогичному периоду в 2021 году.

Силуанов: Россия принципиально не будет поставлять нефть по ценам Запада.

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