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Силуанов: Россия принципиально не будет поставлять нефть по ценам Запада
Сегодня, 10:54
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Силуанов: Россия принципиально не будет поставлять нефть по ценам Запада

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По его словам, Москва будет искать новые рынки даже при росте издержек.

Россия принципиально не будет поставлять нефть по ценам Запада. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в интервью телеканалу Asharq News.

По его словам, Москва будет искать новые рынки даже при росте издержек. Он также отметил, что нефть будет расти, и поэтому власти займутся развитием новых логистических маршрутов. Силуанов добавил, что сегодня ограничение цен применяется в отношении российских производителей, а завтра Запад введет цены на других производителей.

С таким мы не можем согласиться.

Антон Силуанов, глава Минфина

Ранее Набиуллина назвала факторы, ухудшающие перспективу экспорта России.

Фото: Минфин России

Теги: антон силуанов, минфин рф, нефть, цены
Категории: Лента новостей, Новости России,

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