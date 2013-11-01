Силуанов: Россия принципиально не будет поставлять нефть по ценам Запада

Россия принципиально не будет поставлять нефть по ценам Запада. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в интервью телеканалу Asharq News.
По его словам, Москва будет искать новые рынки даже при росте издержек. Он также отметил, что нефть будет расти, и поэтому власти займутся развитием новых логистических маршрутов. Силуанов добавил, что сегодня ограничение цен применяется в отношении российских производителей, а завтра Запад введет цены на других производителей.
С таким мы не можем согласиться.
Антон Силуанов, глава Минфина
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Фото: Минфин России
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