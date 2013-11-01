Силуанов: Россия принципиально не будет поставлять нефть по ценам Запада

По его словам, Москва будет искать новые рынки даже при росте издержек.

Россия принципиально не будет поставлять нефть по ценам Запада. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в интервью телеканалу Asharq News.

По его словам, Москва будет искать новые рынки даже при росте издержек. Он также отметил, что нефть будет расти, и поэтому власти займутся развитием новых логистических маршрутов. Силуанов добавил, что сегодня ограничение цен применяется в отношении российских производителей, а завтра Запад введет цены на других производителей.

С таким мы не можем согласиться. Антон Силуанов, глава Минфина

Ранее Набиуллина назвала факторы, ухудшающие перспективу экспорта России.

Фото: Минфин России