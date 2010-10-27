Минфин готов увеличить финансирование АПК в проекте бюджета ко второму чтению

Антон Силуанов рассказал депутатам о проекте бюджета России.

Российское министерство по финансам готово увеличить финансирование аграрно-промышленного комплекса в проекте бюджета ко второму чтению в нижней палате парламента. Соответствующее заявление в рамках правительственного часа на пленарном заседании Государственной Думы сделал российский министр из профильного ведомства Антон Силуанов. Чиновник выступил перед законодателями страны с ежегодным докладом проекта "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".

Учтено 550 млрд рублей. Если мы посмотрим закон, который был принят годом ранее, на 24-й год было предусмотрено 466 млрд рублей. Значит, 23-й год - в законе было 490 млрд, по факту мы ожидаем 537 млрд рублей, то есть идет рост. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Силуанов: общий объем расходов бюджета РФ за пять лет вырастет вдвое.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ