Силовики задержали еще двух членов банды Басаева и Хаттаба

Подозреваемые находятся под стражей.

Российские силовики задержали еще двух членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в нападении на военнослужащих в 1999 году на территории Чечни. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы ФСБ и Следственного комитета страны. Известно, что фигурантами расследования стали Муртазали Алимгиреев, проживавший в Новом Уренгое (ЯНАО), и Алимхан Кадрашов из Лянтора (ХМАО). В надзорном ведомстве полагают, что фигуранты уголовного дела являлись участниками организованной преступной группы, которая под руководством Басаева и Хаттаба обстреляла российских военнослужащих в станице Червленной Чечни. Жертвами трагедии стали 15 человек, раненно было 28 пострадавших.

Им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьей 279, частью 2 статьи 209, статей 317 УК РФ (вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих) Светлана Петренко, пресс-секретарь СК РФ

В ФСБ добавили, что по решению Новоуренгойского городского суда и Сургутского городского суда подозреваемые отправлены под стражу.

Замгендиректора кемеровской транспортной компании обвиняют во взятке в 23 млн рублей.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет