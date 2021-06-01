Силовики выявили офис техподдержки украинских мошенников в Петербурге

В Петербурге задержан местный житель, обеспечивавший работу оборудования для массовых звонков.

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали местного жителя, который, по данным следствия, обеспечивал техническое обслуживание оборудования, применяемого телефонными мошенниками с Украины для массовых звонков россиянам.

По сообщению правоохранительных органов, 25 ноября силовики задержали мужчину 1987 года рождения. Установлено, что он выполнял указания кураторов из Украины и поддерживал работу колл-центра. В арендованном помещении на шоссе Революции обнаружено несколько сим-боксов, рассчитанных на одновременное использование более "400" сим-карт. Через оборудование ежедневно проходили тысячи телефонных звонков гражданам России с целью выманивания денежных средств либо запугивания.

По предварительной оценке, при помощи технического узла участники схемы похитили у россиян свыше "50 млн" рублей. Благодаря выявленному офису сотрудники правоохранительных органов установили лиц, занимавшихся ретрансляцией сигнала. Их рабочая площадка располагалась в Тольятти, где также проведены обыскные мероприятия и задержан предполагаемый организатор.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. "274.3" УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции, а также по ч. 3 ст. "159" УК РФ о мошенничестве в крупном размере.

Ранее на Piter.TV: в МВД рассказали, как мошенники могут получить геоданные россиян.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)